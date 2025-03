Il ruolo dei comuni nella riforma del sistema sanitario regionale è stato al centro dell’interrogazione presentata da Roberto Mura (Alleanza Sardegna), in sede di consiglio comunale, che ha chiesto al sindaco Massimo Zedda un confronto sulle prospettive della città di Cagliari rispetto alla proposta della Giunta Todde. Mura ha sottolineato l’importanza della prevenzione come strumento per ridurre il carico sui servizi sanitari, evidenziando come i comuni possano contribuire concretamente con politiche mirate. “I comuni possono fare tantissimo nell’ambito della prevenzione – ha dichiarato – e sarebbe giusto che la Regione riconoscesse risorse economiche a chi investe in questo settore. È sufficiente pensare quanto incidono i sinistri stradali sull’intasamento dei pronto soccorso”. Mura non ha dubbi: “Una riforma sanitaria buona deve mettere al centro i cittadini e le comunità: non deve perseguire altri obbiettivi” – afferma. Il sindaco Zedda, dal suo canto, ha ugualmente ribadito la necessità di una riforma che metta al centro le esigenze dei cittadini, senza essere condizionata da logiche politiche. “Il sistema sanitario non può essere messo in fibrillazione per lo spoil system – ha affermato – e i comuni che lavorano per ridurre la spesa sanitaria attraverso la prevenzione devono essere premiati”. Zedda ha inoltre sottolineato come anche un semplice tamponamento possa generare costi sanitari significativi, motivo per cui investire sulla sicurezza stradale e su altre misure di prevenzione può portare benefici concreti. L’interrogazione ha toccato anche altri aspetti fondamentali, come il riconoscimento del ruolo di Cagliari nella cura e nella prevenzione delle patologie più diffuse nel territorio, il coinvolgimento dei servizi sociali nella riforma e la gestione dell’emergenza negli ospedali cittadini. In questo scenario, il dibattito sulla sanità regionale si arricchisce di un nuovo elemento: il riconoscimento del contributo che le amministrazioni locali possono offrire per migliorare l’efficienza del sistema sanitario e garantire ai cittadini servizi più adeguati e sostenibili.