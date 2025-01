Un Campione non solo sul campo capace di commuovere, unire ed emozionare un intero popolo. Questo e molto di più è Gigi Riva, che oggi tutta Cagliari celebra e ricorda a un anno dalla scomparsa. Alle 18, nella Basilica di Nostra Signora di Bonaria è stata celebra la messa in suffragio dell’indimenticabile Rombo di Tuono. Una folla composta e commossa ha ricordato Riva alla presenza della moglie Gianna e dei figli Mauro e Nicola. Presente, come già previsto, il Cagliari Calcio: Mister Nicola e il suo vice Simone Barone con tanti altri giocatori della delegazione, da Pavoletti a Lapadula, da Viola a Zappa, che non hanno voluto mancare nel ricordo della Leggenda.

Bellissimo il ricordo di Padre Giovannijo Tolu, che voluto parlare non solo del calciatore ma dell’uomo “discreto, buono e riservato”. Riva, un uomo del nord che ha scelto Cagliari e la Sardegna diventandone di diritto figlio prediletto. Un uomo che ha costruito la sua vita in un posto che non era Casa ma è diventato tale anche grazie all’Amore incondizionato della gente sarda. Amore ricambiato e che continua, oltre la morte.