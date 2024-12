I tecnici di Abbanoa hanno individuato e isolato una perdita nella condotta di via Cammino Nuovo in Castello a Cagliari. La dispersione era all’interno di un pozzetto dove è presente un idrante: per questo motivo si sta procedendo alla sostituzione integrale delle apparecchiature idrauliche. Per eseguire i lavori è necessario sospendere l’erogazione idrica in tutto il quartiere. Fino al completamento della riparazione, previsto per il primo pomeriggio, si verificheranno cali di pressione e temporanee. In contemporanea i tecnici di Abbanoa stanno eseguendo anche un intervento di manutenzione in via Angioy. Anche in questo caso si verificheranno cali di pressione e interruzioni, ma limitate al tratto interessato.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.