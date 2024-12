E’ stata sicuramente una visita ricca di fascino quella che gli

Equipaggi del Tour per Auto d’epoca hanno compiuto a Pau e presso il

rinomato “Museo dell’Ossidiana”.

Una struttura museale di grande importanza, l’unica in Sardegna ed in

tutta Europa a carattere monotematico, dedicata al prezioso minerale

vetroso di origine vulcanica.

Il Museo dell’ Ossidiana di Pau è nato nel 2010 ed è caratterizzato da

due sezioni: la prima di carattere prevalentemente scientifico con

all’interno delle esposizioni arrichite da accurate descrizioni

riguardanti gli aspetti geologici nonchè archeologici, l’altra di

carattere artistico con delle stupende opere d’arte e delle creazioni

artigianali di gran pregio.

Un viaggio assolutamente interessante quello che il visitatore può

compiere all’interno del Museo alla scoperta delle origini, delle

intrinseche caratteristiche ma altresì dell’evoluzione e dell’utilizzo

di cui nel corso del tempo è stato oggetto il prezioso minerale vetroso

presente esclusivamente nei giacimenti del parco del monte Arci.

E’ stato altissimo il gradimento espresso dai partecipanti alla

manifestazione turistico-culturale organizzata dall’Automobile Club

Cagliari con la collaborazione di ACI Sport Delegazione Sardegna, Aci

Historic Cagliari e Aci Cagliari per lo Sport, con il Patrocinio del

Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna.

Oltre alla visita al museo, i partecipanti hanno potuto apprezzare

anche la bellezza dell’abitato di Pau con le bellissime sculture in

Ossidiana ed il suo ” Parco Inclusivo “.

La Sindaca Alessia Valente presenta il Museo come un ” Unicum nel

panorama Europeo ” in quanto si tratta dell’unico Museo di studio e

ricerca dedicato in via esclusiva alla risorsa Ossidiana e sottolinea

anche l’ importanza del ” Parco Inclusivo “, un luogo creato affinchè i

bambini ed i ragazzi possano giocare insieme indipendentemente dalle

proprie abilità, liberi di esprimere le proprie capacità.

Tutto ciò è frutto anche di un iniziativa lanciata qualche anno fa,

“Adotta un’aiuola “, che è diventata successivamente l’Albo degli ”

Ecovolontari ” dove ogni cittadino può mettersi a disposizione della

collettività e dei suoi beni, occupandosi di qualcosa.

Visitando l’abitato, si percepisce come si tratti di un paese a grande

vocazione turistico-culturale e dove grazie all’impegno

dell’Amministrazione Comunale, delle Associazioni ed alla dedizione di

tante persone si sono raggiunti dei risultati importanti e di assoluto

rilievo che, nel rispetto delle tradizioni, intendono lanciare altresì

“Pau” verso un futuro ricco di aspettative ed ambizioni.

La visita del gruppo dei partecipanti all’evento ” Ruote nella Storia”

si è conclusa presso ” Casa Borrelli “, Biblioteca e Caffè Letterario

dove i partecipanti hanno potuto gustare un delizioso buffet-aperitivo a

base di prodotti enogastronomici locali di ottima qualità, in

un’atmosfera caratterizzata da simpatia e cordialità.

Una tappa assolutamente indimenticabile che ha regalato emozioni alla

scoperta di un Paese ricco di fascino e cultura, che rappresenta un ”

Unicum ” a livello internazionale e che allo stesso tempo è motivo di

orgoglio per tutta la Sardegna.