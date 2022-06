Cagliari, carico di droga da un milione di euro in una casa di Sant’Avendrace: nei guai 3 albanesi

Scoperto un deposito di droga a Sant’Avendrace. L’operazione è della polizia che in un appartamento del rione ha trovato un carico di cocaina, anfetamina e marijuana. Sono in corso altre perquisizioni in città. Sono stati accompagnati in questura tre albanesi trovati nell’appartamento dove era nascosta la droga. E’ di circa un milione di euro il valore complessivo della droga sequestrata.

Domani la conferenza stampa della polizia per i particolari dell’operazione.