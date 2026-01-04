Cagliari, caos nella notte al Ss Trinità: “Tante ambulanze in attesa, pazienti seminudi ammassati in barella”. Il racconto in diretta di Luca M. un lettore di Casteddu Online: “Oltre 10 ambulanze in attesa, non auguro a nessuno di vivere un’esperienza simile sia come paziente che famigliare”.Sono “ammassati in barella in una saletta di 3×5 metri aperta sul tunnel di arrivo ambulanze. Pazienti al freddo accuditi dagli angeli volontari che li hanno accompagnati mentre i pochi medici e infermieri non riescono a sopperire alla mole di lavoro. Naturalmente senza contare quella ventina che sono arrivati a piedi. Tutto questo grazie alle istituzioni presenti e passate che di questo dramma si sono solo lavati la bocca in campagna elettorale e ora le mani come Pilato”. Un drammatico racconto che mette in evidenza ancora una volta il lavoro estenuante di medici e operatori sanitari che corrono da un paziente all’altro per dare cure e assistenza. Ma non basta: troppe sono le persone che hanno necessità dei sanitari, al momento, ore 21.24, il monitor segna 14 pazienti in fila, in attesa, ben 9 hanno assegnato il codice arancione, mediamente critico, 11 sono i pazienti in possibile pericolo di vita in visita e 3 i codici rossi. Poi ci sono i familiari dei pazienti che assistono al caos della sanità sarda in questi primi giorni di gennaio, del nuovo anno appena iniziato, che presenta le stesse criticità di quello vecchio.