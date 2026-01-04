Aggredita con un paio di forbici nella sua camera da letto. È ciò che è avvenuto questa mattina ad una 45enne di Capriolo, in provincia di Brescia.

Il marito, una guardia giurata di 51 anni, ha colpito la donna al collo. La 45enne, madre di 3 figli, è fuggita in cortile e chiesto aiuto. Ricoverata al Civile di Brescia, sarebbe fortunatamente fuori pericolo.

Fermato il 51enne, che avrebbe poi confessato l’accaduto: stando a quanto emerso, sarebbe stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti prima di Natale.