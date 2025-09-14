Difendere la cosa più preziosa, la propria famiglia, può portare a gesti che normalmente non si farebbero mai. È ciò che è accaduto a Liviu Apetrei, camionista di 38 anni di origini rumene residente a Colfrancui, frazione di Oderzo in provincia di Treviso.

Lo scorso giovedì sera l’uomo ha trovato sul suo terrazzo di casa 3 malviventi che tentavano di entrare in casa. Il 38enne, padre di 3 bambine, ha pensato solo a difenderle. Ha preso a pugni gli intrusi è uno è caduto giù. “Non ci ho pensato due volte, l’ho fatto per proteggere la mia famiglia”, ha dichiarato Apetrei al Gazzettino. “Ho pensato solo a difendere le mie figlie”.

Dopo questa reazione imprevista, i due rimasti sono subito fuggiti. Le forze dell’ordine sono delle tre tracce dei malviventi.