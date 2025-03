A Cagliari, la situazione del traffico in via Roma continua a suscitare malumori tra i cittadini. A segnalare la situazione stavolta è Antonio, un residente che denuncia il quotidiano caos mattutino nella via recentemente rinnovata. “Questo è il caos ogni mattina nella nuova via Roma. Vari furgoni delle lavanderie industriali occupano per metà mattina tutta la corsia verso l’inizio della strada. Però le uniche auto che vengono sanzionate e rimosse sono quelle che usano lo spazio per il furgone dell’immondizia”, afferma – sottolineando inoltre che il problema si ripete costantemente, senza interventi adeguati da parte delle autorità. “Sono passato per caso due giorni di seguito e la situazione è sempre così. Sotto gli occhi di tutti, a due passi dai palazzi del consiglio regionale e comunale”. La denuncia solleva interrogativi sulla gestione del traffico e dei controlli nella zona, una delle più centrali e frequentate della città. Gli abitanti chiedono maggiore equità nei provvedimenti e un monitoraggio più attento delle soste irregolari, affinché il problema venga risolto in modo efficace e definitivo.