Precipita dentro un pozzo e muore, dramma a Gonnosfanadiga: addio a Fabrizio Porcu

È precipitato dentro uno dei pozzi del suo podere ed è morto. Dramma a Gonnosfanadiga, la vittima è Fabrizio Porcu: aveva 48 anni ed era un elettricista. L’uomo era sparito da ieri, e la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto da parte di carabinieri e barracelli. Hanno partecipato anche i Vigili del fuoco, contattati dagli stessi carabinieri. Infatti, dopo aver trovato l’auto del 48enne proprio fuori dalla sua proprietà, li hanno contattati. E, dopo aver individuato il pozzo, è stato deciso di perlustrarlo. Il corpo, ormai senza vita, di Fabrizio Porcu, era a svariati metri di profondità. Del fatto è stata anche informata la procura, sul cadavere dovrà essere eseguita l’autopsia. Ma la pista principale è quella della disgrazia: Porcu sarebbe caduto dentro il pezzo o mentre stava prendendo dell’acqua o mentre stava effettuando dei controlli.

Addolorato e choccato per la scomparsa tragica il 48enne il sindaco Andrea Melis: “Ho perso un carissimo amico, Fabrizio era davvero benvoluto da tutti. Lascia una compagna, Romina, alla quale mi stringo in questo momento di dolore. Non ci sono altre parole per descrivere la tragedia che ha colpito tutta la nostra comunità”.