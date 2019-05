Cagliari, caos a bordo del bus Ctm: controllore aggredito in viale Bonaria, colpito con un pugno. Movimentato episodio a bordo di un autobus a Cagliari, indaga la Polizia: un controllore è stato aggredito da un passeggero e colpito con un pugno, come ha riportato anche l’Ansa questo pomeriggio. Una vicenda ancora da chiarire, avvenuta durante un normale controllo nel mezzo di linea. L’uomo è rimasto ferito al volto, sanguinante, ed è stato poi portato in ospedale dove è al momento sotto osservazione.