Sono tante e ricoprono le caditoie, precisamente due, posizionate al lato della carreggiata: “È da settimane che persiste il problema, sono soprattutto foglie secche, che potrebbero ostruire i punti di raccolta dell’acqua piovana”.

Già in passato la via è stata interessata da allagamenti che hanno creato disagi ai cittadini: “Dobbiamo sperare che non piova?” esprime R.G.

Le richieste: “Confidiamo in un intervento da parte delle istituzioni, le previsioni meteo annunciano la possibilità di temporali, non vogliamo che si formi il lago come già accaduto”.