Una singolare vicenda che ha coinvolto una donna si è conclusa a lieto fine grazie al tempestivo intervento della polizia.

Nei giorni scorsi la donna, trovandosi in difficoltà nell’effettuare il rifornimento della propria auto al self-service con la carta di credito, presso un distributore di carburante di Nuoro, ha chiesto assistenza a un uomo presente nell’area di servizio, in attesa di effettuare a sua volta rifornimento. Quest’ultimo approfittando della situazione, ha utilizzato la carta di credito della donna per fare il pieno alla propria automobile, per poi allontanarsi rapidamente.

Accortasi dell’inganno, la donna ha immediatamente contattato la polizia per chiedere aiuto. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti riuscendo in breve tempo a rintracciare l’uomo che, tornato al distributore e identificato, ha restituito la somma di denaro indebitamente sottratta.