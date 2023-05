Incidente stradale stamattina in via XX Settembre. Un uomo di 40 anni alla guida di un monopattino è caduto dopo il contatto con una buca stradale. Il conducente del mezzo è stato trasportato al Brotzu con assegnato codice rosso. Attualmente è ricoverato in Rianimazione.

L’incidente ha causato la chiusura della corsia preferenziale di via XX Settembre. Le linee hanno proseguito dritte per viale Bonaria riprendendo il percorso da via Alghero.