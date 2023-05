Morto di Covid a 38 anni, a Selargius un mega murale per ricordare Francesco Matta

Selargius – Un murale per ricordare Francesco Matta: in via Della Resistenza sabato alle 19 la famiglia ringrazierà tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell’opera. Il suo viso in primo piano e la sua passione, le moto: un ritratto semplice ma ad effetto per tutti, soprattutto per chi ha avuto il piacere di conoscerlo. Aveva tantissimi amici e la sua improvvisa scomparsa ha lasciato increduli e profondamente dispiaciuti. Aveva 38 anni quando a metà di gennaio 2022, in pochi istanti, il suo cuore ha smesso di battere. Dagli esiti degli esami successivi al decesso è emerso che era positivo al Covid. In tanti hanno contribuito alla realizzazione del murale per ricordarlo, per lasciare un’ennesima traccia indelebile del suo breve, ma intenso, passaggio lungo il percorso di vita di chi gli ha voluto bene e sempre lo porterà nel suo cuore.