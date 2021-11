Cagliari, “al buio da trent’anni: in arrivo i marciapiedi e l’illuminazione in via Mercalli”

Dopo 30 anni di buio potrebbe presto arrivare una svolta per via Mercalli. “Illuminazione in arrivo”, annuncia il capogruppo Psd’Az in consiglio comunale Roberto Mura. La strada, una delle più buie di Genneruxi, è percorsa a piedi quotidianamente, da tante persone che devono raggiungere la fermata della metropolitana leggera, costrette a fare i conti anche con l’assenza di marciapiedi. E ora con i lavori in viale Marconi il traffico si è concentrato proprio su via Mercalli. “Dopo più di trent’anni l’amministrazione si è impegnata per riqualificarla con adeguata illuminazione e marciapiedi”, dichiara Mura, “dopo la conclusione dei lavori in viale Marconi sarà effettuato anche questo importante intervento”.