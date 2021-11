CFadda: 1° posto a Milano a Insegna dell’anno 2021/22

CFadda torna a casa con due premi e una nomination accanto a brand nazionali e internazionali di altissimo livello.

Ieri sera, nella cornice all’Enterprise Hotel a Milano, CFadda è stata premiata durante la cerimonia dedicata all’Insegna dell’Anno, la versione italiana di Retailer of the Year, la più grande indagine tra consumatori in Europa.

Nella categoria Fai-da-te & Manutenzione Casa, CFadda è la più apprezzata dai clientiItalianiche, con i loro voti, l’hanno proclamata vincitrice del titolo di Insegna dell’Anno Italia e Insegna Web dell’Anno 2021 – 2022.

Ai consumatori è stato richiesto di dare un voto da 1 a 5 sui seguenti aspetti: prezzo, assortimento, assistenza & servizio, competenza & informazioni, facilità di acquisto e aspetto. A disputarsi la vittoria tantissime insegne suddivise in 24 categorie per il titolo Insegna dell’Anno e 16 categorie per il titolo Insegna Web. Accanto a CFadda, tanti nomi conosciuti nel mondo del fai da te e nel mondo eCommerce.

I premi sono stati consegnati al Presidente Roberto Fadda e alla Vice Presidente Francesca Fadda “Questo premio ci dimostra ancora una volta che stiamo andando nella giusta direzione: siamo davvero felici che i nostri clienti apprezzino il lavoro della nostra squadra sia nei negozi sia nell’online” – “Non possiamo che ringraziare sentitamente tutte le persone che hanno votato e ilteam CFadda per la passione che impiega ogni giorno e l’ottimo lavoro svolto”.

Beatrice Orlandini di SEIC-Studio Orlandini, responsabile del premio per l’Italia commenta “Nonostante un anno ancora difficile per insegne e consumatori, sono state espresse un totale di 206.315 preferenze certificate. Questo risultato convalida il legame dei consumatori con le loro insegne del cuore, e per le aziende testimonia la conferma della propria capacità di fidelizzare e coinvolgere i propri clienti”.

CFadda Fai da te • Sede Legale Via Calamattia, 23 – 09134 Cagliari (CA) • Tel: 070/520422 • Fax: 070/554456