È accaduto ieri, un esame di controllo, ma qualcosa è andato male: era allergico e aveva fatto la preparazione con cortisone e antistaminico. L’esame era previsto alle 15,30, il decesso è avvenuto alle 17,55.

Shock e sgomento per la scomparsa dell’uomo, nel 2017 si era candidato a sindaco “nella convinzione di mettere a disposizione della collettività la mia esperienza personale e professionale” aveva comunicato all’epoca.

Serramanna e Cagliari perdono un uomo molto stimato. Lascia la famiglia che lo accompagnerà lunedì nel suo ultimo viaggio.