Incidente stradale in tarda serata nel viale Poetto a Cagliari. Un ventunenne residente nell’hinterland, al volante di una jeep Renegade, ha travolto un giovanissimo mentre stava attraversando sulle strisce pedonali all’altezza della Monfenera. Il pedone, un sedicenne di Quartu Sant’Elena, è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Marino in codice giallo. Sul posto la polizia Locale per i rilievi di legge.