Cagliari, non dà la precedenza e travolge un 23enne in motorino in via Dante

C’è una mancata precedenza all’origine dell’incidente avvenuto, in serata, nella centralissima via Dante a Cagliari. Un 56enne residente in provincia, al volante di una Bmw, è arrivato dalla via Donizetti e ha cercato di raggiungere via Tola. Proprio in quegli istanti è arrivato un 23enne in sella a un motorino, diretto verso piazza San Benedetto: il conducente dell’auto non gli ha dato la precedenza e l’ha travolto. Il giova è centauro è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Santissima Trinità in codice giallo.

I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia Locale di Cagliari.