Cagliari, brutale pestaggio ieri notte in via Roma: una coppia aggredita sotto i portici da un passante,: “mi ha colpito al collo con una sacca abbastanza pesante e dalla tasca dei pantaloni ha estratto un’arma”.

Ancora violenza nel centro città, a segnalare quanto accaduto è un uomo, M.S. che ha raccontato: “Ieri notte in via Roma, fronte Rinascente, passeggiavo con la mia fidanzata, affianco è passato un uomo con il quale non ci siamo nemmeno guardati. Dopo nemmeno un secondo si è voltato verso di noi, mi ha colpito al collo con una sacca, zaino, abbastanza pesante e dalla tasca dei pantaloni ha estratto una così chiamata arma, un cavatappi con attaccato un coltellino. Ci ha minacciato e ha cercato di aggredirci”. La coppia racconta di essere fuggita “per cercare aiuto, lui ha continuato a seguirci e siamo dovuti entrare in un ristorante per chiedere sostegno, nel mentre abbiamo chiamato il 112”. I militari si sono recati dalla coppia che li ha indirizzati nel posto in cui si era fermato l’aggressore. “Hanno provveduto a perquisirlo e identificarlo”.