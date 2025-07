Ancora sorprese sul delicato caso del delitto di Garlasco, tornato ormai da mesi protagonista della cronaca.

Secondo i consulenti della difesa Alberto Stasi, unico condannato per il delitto di Chiara Poggi, “L’impronta di Andrea Sempio trovata accanto al cadavere di Chiara è intrisa di sudore e sangue”. Questa clamorosa affermazione, data in anteprima sui social del Tg1, è il riassunto degli esami effettuati dal dattiloscopista e dai due genetisti scelti dai due legali du Stasi, Antonio De Rensis e Giada Bocellari. I documenti sono già stati depositati alla Procura di Pavia. Per i tecnici si tratta di un contatto palmare intenso non compatibile con una normale discesa per le scale”. “Non un’impronta occasionale – prosegue la relazione tecnica Oscar Ghizzoni, Pasquale Linarello e Ugo Ricci- ma un contatto palmare intendo di chi appoggia tutto il proprio peso sul muro”.

“Siamo giunti a conoscenza del deposito della consulenza da parte della difesa Stasi, ancora una volta dai media. Nessun timore, è una consulenza di parte che ha il medesimo valore della nostra stessa consulenza. Niente è stato accertato. Siamo fiduciosi che la verità verrà a galla”, ha commentato ad Adnkronos la legale di Sempio, Angela Taccia.