Cagliari, brucia lo stop e si schianta contro un bus del Ctm in viale Bonaria

Cagliari – Brucia lo stop e si schianta contro un bus del Ctm: incidente stradale questo pomeriggio in viale Bonaria. Paura a bordo del bus, per fortuna tanto spavento ma nessun ferito grave. Era diretto in piazza Matteotti il pullman della linea 30 che ha impattato contro una Dacia Duster, dalle prime informazioni disponibili la vettura non avrebbe rispettato lo stop. Inevitabile lo scontro con il mezzo pubblico che percorreva la corsia preferenziale di viale Bonaria. A bordo anche studenti di rientro da scuola.