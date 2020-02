Cagliari, botte e furti al Santissima Trinità, “ospedale fuori controllo, sì al presidio di polizia”

“L’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari va “messo in sicurezza” chiederemo un incontro al Prefetto e al Questore di Cagliari, perché venga istituito un posto fisso di Polizia, al fine di tutelare utenti e operatori. È quanto dichiara il Segretario Territoriale della UIL FPL di Cagliari Guido Sarritzu dopo gli ennesimi episodi di furti e aggressioni presso l’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

“La situazione è ormai fuori controllo, quotidianamente assistiamo a aggressioni e furti all’interno del nosocomio. Apprezziamo le iniziative della Ats di rafforzare la vigilanza anche in Psichiatria, ma questo non basta. L’appello rivolto al Questore e al Prefetto affinché si ripristini un posto di polizia fisso, in tal modo – conclude Sarritzu- gli operatori e gli utenti si sentiranno più sicuri, questo servirà anche da deterrente per i male intenzionati . D’altra parte, oggi il Santissima Trinità rappresenta il più grande ospedale di Cagliari e merita le dovute attenzioni sotto l’aspetto della sicurezza, ma anche per quel che riguarda gli organici, considerando che gli operatori sanitari sono sottoposti a carichi di lavoro gravosi che mettono a rischio l’incolumità psico fisica degli stessi.

È giunto il momento di rimettere mani ad una sanità che negli ultimi anni ha dovuto sopportare pesantissimi tagli che oggi rischiano di ripercuotersi negativamente sulla qualità dei servizi erogati. Basta parole, ora i cittadini e gli operatori del settore chiedono interventi certi e tempestivi”.