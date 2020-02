Truzzu e i controlli per il Coronavirus a Cagliari: “Niente psicosi, ecco com’è andata”

La febbre al rientro da un viaggio in Lombardia. Poi i dolori e un focolaio di polmonite scoperto durante una visita al Brotzu. Il primo cittadino di Cagliari Paolo Truzzu racconta in un video la procedura che l’ha portato al controllo per il coronavirus: “Il nostro sistema sanitario è pronto. Niente psicosi, continuate la vita di sempre”