Tradizione e fede, queste le parole chiave legate alla festa di Sant’Efisio ma non solo. Come affermato dallo stesso Sindaco, Massimo Zedda, la festività è un occasione anche per il turismo della città, che permetterà ai visitatori di conoscere a fondo le tradizioni e il folklore cagliaritano.

Nonostante manchino ancora sei giorni al grande giorno, la città comincia già a riempirsi di turisti italiani, che allungano le vacanze pasquali grazie ai ponti, ma tanti sono anche gli stranieri facendo registrare così un numero di presenze in aumento rispetto allo scorso anno. Grande richiesta per i nei quartieri più centrali e caratteristici come Stampace, Marina e Villanova. I primi a beneficiare del grande afflusso sono gli Hotel, ma anche i B&B, che si confermano soluzioni più pratiche, ed economiche, per chi desidera una formula con meno vincoli e maggiore libertà.

La lista delle attività che beneficiano del boom dei turisti non si ferma qui. Tanti sono infatti i servizi richiesti e tra tutti quelli legati alla ristorazione con i vari ristoranti e bar presi d’assalto.