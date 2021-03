Cagliari, boom di selfie nel secondo sabato bianco alla ruota panoramica: “Un segno di speranza”

Il “segno di speranza” di una Cagliari che vive il secondo sabato bianco è legato, anche, alla ripartenza della maxi ruota panoramica al porto. Ha ripreso a girare da oggi dopo 5 mesi di stop, il “gigante di ferro” installato davanti alla via Roma. E, già da metà mattina, in tanti hanno deciso di scattare foto e selfie per celebrare il ritorno in attività dell’attrazione: “Abbiamo avuto 4 clienti, ma siamo sicuri che aumenteranno. C’è tanta gente che fa video e che si scatta foto, la nostra ripartenza dev’essere un segno di speranza per tutta la categoria dello spettacolo itinerante e viaggiante”, spiega Lorella Steinhaus, moglie di Diego Davoli, il referente del progetto per conto della City Eye. “Speriamo che stasera aumentino, almeno, questo è il nostro augurio”. Intanto, vanno avanti i preparativi per la grande manifestazione in piazza del prossimo diciotto marzo del settore dello spettacolo viaggiante, fermo da un anno per colpa della pandemia del Coronavirus.