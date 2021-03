Brucia l’alt della polizia e fugge: fermato a Nuoro dopo rocambolesco inseguimento

E’ stata denunciata per violenza e minaccia, resistenza e danneggiamento oltre che per violazioni specifiche al Codice della Strada tra le quali la guida in stato di ebbrezza, la mancata precedenza, la violazione per eccesso di velocità e l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi all’alt intimato dalle Forze di Polizia e la propria autovettura sopposta a sequestro, ai fini della confisca, una persona che nella serata di ieri non si è fermata al controllo degli Agenti della Polizia di Stato.

La pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Nuoro, durante il servizio di vigilanza stradale, mentre transitava nell’ambito urbano di Nuoro, intimava, facendo uso dei dispositivi visivi, l’alt ad un conducente che non ottemperava e si dava alla fuga, andando a collidere contro un’altra autovettura regolarmente parcheggiata arrestandosi. Gli Agenti cercavano quindi di procedere al controllo del conducente ma questi innestava la retromarcia, andando ad urtare l’autovettura di servizio.

Ripresa la fuga, il veicolo inseguito dalla pattuglia, con dispositivi acustici e luminosi, andava a collidere contro un altro veicolo per poi bloccarsi definitivamente all’interno di una strada chiusa. Gli Agenti, notato che il conducente, sceso repentinamente dall’auto stava per darsi alla fuga riuscivano a bloccarlo nonostante la forte resistenza dello stesso e le minacce continue verso gli Agenti. Il conducente, in evidente stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche, veniva sottoposto a perquisizione personale, insieme agli Agenti dell’UPGSP della Questura di Nuoro, giunti nel frattempo in ausilio sul posto . Nel corso della perquisizione veniva rinvenuto, all’interno di un borsello, un coltello a serramanico, con lama di circa 8 cm. La persona veniva poi trasportata dagli operatori del Servizio 118 presso l’ospedale cittadino per i successivi accertamenti.