Cagliari, bomba d’acqua bis e in via Scano salta nuovamente la corrente: “Siamo costretti a trasferirci a casa di mia madre”. Nuovo temporale lampo e stessi disagi di ieri, anche oggi Cagliari, Pirri, Quartu Sant’Elena hanno dovuto fare i conti con strade e case allagate. E non solo: varie zone senza corrente elettrica, tra questa parte di via Scano, già duramente colpita ieri. Oggi, dopo 15 ore, 81 famiglie hanno potuto usufruire nuovamente della corrente elettrica ma solo per qualche ora: sono nuovamente senza elettricità.