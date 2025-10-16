Dopo la revoca del mandato al suo legale Massimo Lovati, Andrea Sempio – attualmente indagato per il caso Garlasco- ha dato la sua versione dei fatti.

“Speravo di appianare alcune divergenze. Ma non era possibile avere un dialogo con lui, alcune idee diverse che avevamo sulla strategia difensiva. Purtroppo, questo non è stato possibile. L’avvocato Lovati, secondo me, è sempre un grande penalista. È una persona per cui io ho tanta stima e tanto rispetto. Ha una sua visione, lui va dritto per la sua strada, non era possibile avere un altro tipo di dialogo con lui. Questa è stata la ragione principale che ci ha portato alla separazione”, spiega il 37enne ai programmi La Vita in Diretta e Dentro la notizia.

“L’aspetto mediatico, tutto quello che è successo negli ultimi tempi è stato sì importante, ma non è nemmeno un terzo delle ragioni che ci ha portato a dividerci”.

Elemento importante nella scelta della famiglia Sempio sono state le frasi di Lovati riportate Fabrizio Corona nel suo podcast “Falsissimo”, in cui faceva riferimento al noto caso di cronaca della morte di Yara Gambirasio. “Condannatemi per violenza sessuale con minorenne consenziente, non per omicidio, io non l’ho uccisa. Basta, vincevi il processo”, avrebbe detto Lovati parlando di Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara per il quale si è sempre proclamato innocente.

Sempio ha colto anche l’occasione per ribadire la sua innocenza: “Non ho ucciso io Chiara Poggi e spero che le autorità non si facciano traviare da tutte queste balle che stanno uscendo sui media. Io spero che tutto questo circo non vada a influenzare l’opinione delle persone che devono controllare, verificare e che riescano ad arrivare finalmente alla verità una volta per tutte”.

Intanto, nelle ultime ore la madre di Sempio, Daniela Ferrari, sarebbe stata colta da malore mentre era in casa ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

