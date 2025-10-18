Cagliari-Bologna, l’aereo della squadra emiliana impatta con alcuni uccelli: decollo interrotto.La squadra del Bologna dovrà cambiare aereo per raggiungere Cagliari, a Malpensa il velivolo ha impattato contro alcuni volatili e ora dovrà essere sottoposto a manutenzione.

Problema tecnico per l’aereo che doveva portare il Bologna F.C a Cagliari. Il Boeing 737 della KlasJet stava partendo da Milano Malpensa con destinazione Bologna, quando un probabile impatto con alcuni volatili lo ha costretto ad interrompere il decollo. A questo punto pare difficile l’utilizzo di questo aereo, che dovrà subire le manutenzioni del caso. Adesso sarà caccia all’aereo sostitutivo (cosa non così immediata di questi tempi), in modo da non far arrivare la squadra in orari scomodi o troppo in prossimità della partita di domani