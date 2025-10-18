Grave incidente questo pomeriggio sulla Statale 131, all’altezza dell’uscita per Borore. Due automobili si sono scontrate, probabilmente a causa di una mancata precedenza.

Ad avere la peggio una giovane di 26 anni, trasportata in elicottero all’ospedale di Sassari in codice rosso: avrebbe riportato diverse fratture al torace. Un’altra ragazza, passeggera della stessa vettura, è stata trasferita all’ospedale di Oristano con un trauma al bacino.

Nell’altra auto viaggiavano tre adulti, tutti accompagnati al Pronto soccorso di Nuoro con traumi lievi. A bordo con loro anche due bambini, che fortunatamente non hanno riportato ferite.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine, che hanno temporaneamente chiuso il tratto di strada per consentire i soccorsi e i rilievi. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della Polizia Stradale.