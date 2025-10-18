I valori di una Grande Comunità. Una sala strapiena al Cine Teatro S. Eulalia a Cagliari con la presenza di oltre duecento Desulesi hanno sancito la nascita dell’Associazione Culturale Esulesos. La serata è stata condotta egregiamente da Pina Doi apprezzata giornalista e da Gian Piero Liori storico Preside. Enrico Frongia famoso musicista e Nicola Urru che ha portato l’esperienza di oltre 40 anni trascorsi alla Scala di Milano hanno deliziato con stacchi musicali ispirati alle poesie di Montanaru. Molto commoventi i saluti di Quintino Liori 95 anni e di Giovanna Liori 99 anni, storici insegnanti considerati a tutti gli effetti i nonni dell’Associazione e del video messaggio sui valori dell’amicizia di Mario Doi nipote dei Doi Desulesi pastori transumanti a Teulada nel 1915. Doverosi i saluti delle alte cariche istituzionali: del vice Presidente del Consiglio Regionale Giuseppe Frau, del Senatore della Repubblica Salvatore Deidda, del Sindaco di Gadoni Francesco Peddio di origini Desulesi e dell’assessore del comune di Desulo Antonello Porcu. Presenti in sala l’ex Assessore Regionale alla Sanità Antonello Liori, il capo di Gabinetto dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici Giusy Gioi e gli ex Sindaci Francesco Mammoliti e Tonello Littarru. Personalità di Cultura come Antonangelo Liori che orgogliosamente ha sostenuto di aver girato il mondo ma di aver tenuto sempre la residenza a Desulo, di artisti di fama Regionale come Leo Pes. La benedizione ai presenti è stata impartita da don Marco Marcis. La nostra storia è la storia di tanti Desulesi che vivono nel loro immaginario una Desulo che è profondamente cambiata ma che richiama forte il senso di appartenenza e di Comunità nei momenti tristi e nei momenti gioiosi come la serata di ieri. Il coordinamento dell’Associazione è stato affidato ad Alessandro Liori che ha illustrato le linee programmatiche e sarà supportato da un gruppo di volontari in attesa dell’elezione del direttivo.