Cagliari, blitz della Polizia locale nelle case abusive di via Meilogu e via Is Mirrionis: tutti sgomberati, tra droga ed energia rubata. Tre cagliaritani occupavano abusivamente una casa comunale, e sono stati scoperti con la droga. Una donna con un figlio minorenne occupava un immobile neanche censito dal Comune. E tutti e quattro si allacciavano gratis alla rete elettrica pubblica: denunciati anche per furto aggravato.

Il Nucleo Motociclisti del Pronto Intervento del Corpo di Polizia Locale di Cagliari, nelle giornate di venerdì e sabato scorso hanno effettuato diversi controlli finalizzati alla verifica delle occupazioni degli alloggi comunali, intervenendo in Via Meilogu e in Via Is Mirrionis dove sono state accertate diverse irregolarità. In particolare, nella prima si è scoperta l’occupazione abusiva dell’immobile comunale, da parte di tre persone tutte residenti a Cagliari, inoltre a seguito di perquisizione locale di iniziativa dei poliziotti locali, si rinveniva occultata tra masserizie varie, un sacchettino contenente sostanza stupefacente per un peso di circa 50 grammi. Tutti gli occupanti sono stati denunciati alla Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva e detenzione di sostanza stupefacente. L’immobile è stato prontamente sgomberato e rimesso nella disponibilità del patrimonio del Comune.

Nel secondo caso, in via Is Mirrionis, si è scoperto che su area di proprietà della Regione Sardegna, una ragazza con figlio minore a seguito, stava occupando un immobile abusivamente che non era neanche censito nel catasto del Comune. ùLa donna è stata denunciata Autorità Giudiziaria con relativa segnalazione alla Procura per i Minorenni. Sono in fase accertamenti sull’esecutore materiale della costruzione abusiva. In entrambi i casi, si è verificato inoltre che gli occupanti si allacciavano in maniera fraudolenta alla rete dell’Energia Elettrica, pertanto sono stati denunciati anche per il reato di furto aggravato.