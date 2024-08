Cagliari, bivacchi nella piazza del Carmine senza eventi e cumuli di spazzatura nel nuovo viale Trieste

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Piazza del Carmine e viale Trieste a Cagliari, cartoline del degrado in piena estate. Le panchine ai lati dell’ormai ex salotto buono della città utilizzate anche come letti da sbandati e senzatetto, con zero eventi in programma. Nella nuova strada con una sola corsia per le auto e molti meno parcheggi rispetto al passato, invece, spicca il problema dei rifiuti, ammassati da giorni sempre negli stessi punti. A scattare le foto e a chiedere un intervento da parte dell’amministrazione comunale sono gli stessi residenti di Stampace, capitanati da Adolfo Costa.