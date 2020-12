Cagliari, bimbo disabile attende da mesi di proseguire le cure

IL CASO – Bimbo disabile attende da mesi di proseguire le cure e gli incontri specifici per acquisire la “sua” autonomia: “Attende sfinito, sempre più disprattico, inappetente, disteso sul suo divano”. La storia giunge dall’hinterland di Cagliari “e segnalo quanto accade perché le tempistiche per le visite mediche e per i percorsi formativi e di riabilitazione non possono essere così lunghi per chi è affetto da particolari disabilità e per essere d’aiuto anche per le altre persone che vivono questa situazione”.

Lungaggini già rilevate prima della pandemia, ma accentuate in questi ultimi mesi e che, per patologie particolarmente “delicate”, possono seriamente compromettere tutto il lavoro svolto sinora e i progressi raggiunti. “Capisco bene la situazione ma vorrei veramente abbreviare i tempi, il bambino sta male ed io non riesco a fare più di quello che faccio”.