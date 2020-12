A passeggio senza una valida motivazione, sanzionati due impiegati di Sinnai

Stamattina a Quartu Sant’Elena, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari. per violazione della normativa per il contrasto alla diffusione della pandemia in corso, un 44enne e una 27enne di Sinnai, entrambi impiegati e incensurati.

I militari, alle precedenti ore 01.30, hanno proceduto al controllo dei due giovani mentre questi circolavano in “Piazza Scuole” senza un’ammissibile giustificazione, contravvenendo alle prescrizioni imposte dall’art. 4 del d.l. n. 19 del 25 marzo 2020.

Ad entrambi è stata contestata una sanzione da 400 euro con contestuale segnalazione alla Prefettura di Cagliari alla quale, se lo riterranno, potranno proporre un eventuale ricorso amministrativo.