Cagliari, beccati e multati i furbetti della Ztl a Villanova: “Noi residenti prigionieri degli incivili”

Una Ztl senza controlli, almeno in una porzione di Villanova. In via Giardini i residenti esaperati e prigionieri in casa chiamano la polizia Municipale. Ecco la foto realizzata da uno degli abitanti, Ignazio Piras: “Una Nissan senza il tagliando della Ztl è stata parcheggiata davanti al portone di ingresso del nostro palazzo, rendendo quasi impossibile uscire dal palazzo. Siamo ostaggi sia degli incivili sia di una Zona a traffico limitato che esiste solo a parole. Non ci sono controlli e ogni sera parcheggiano tanti cagliaritani che hanno preso il nostro rione per un mega parcheggio”, spiega Piras. Sia lui sia i suoi vicini hanno tempestato di chiamate il centralino della polizia. E, dopo pochi minuti, nella strada è arrivato il carro attrezzi.

“L’automobile è stata subito portata via e sono state staccate anche molte contravvenzioni, infilate nei tergicristalli delle automobili lasciate a un millimetro dalle mura delle palazzine, tutte prive del pass per la Ztl”.