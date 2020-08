Cagliari, auto contro moto a Barracca Manna: ferito un centauro

Incidente stradale questo pomeriggio nella via Segni, in prossimità dell’incrocio con la via Is Seddas. Il conducente di una moto, un 59enne di Cagliari proveniente da via Garau, perdeva il controllo del proprio mezzo che in scivolamento è andato a finire contro una Lancia Y condotta da un 39enne di Cagliari che percorreva regolarmente via Segni proveniente da via Argiolas. Il conducente del motociclo è stato trasportato da un’ambulanza del 118 al PS dell’ospedale Santissima Trinità con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge