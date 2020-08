Via al restyling del centro storico, nuovo look per il cuore di Capoterra

“Il centro storico di Capoterra cambia radicalmente volto”. L’annuncio su facebook dell’assessore ai Lavori pubblici Silvano Corda. “I lavori procedono come da programma. Il restyling del cuore pulsante del centro storico sta finalmente prendendo forma, parte dalla Piazza “Sa Gruxi Santa, attraversa la neo ristrutturata Piazza Chiesa e l’intero Corso Gramsci, affianca Piazza Brigata Sassari, arriva fino a Piazza Sardegna. Nel maestoso piano di restyling del centro abitato, che partendo da Corso Gramsci, strada contigua al Parco Urbano, arriva sino a Piazza Sardegna è la nuova piazza Liori, attraversa tutti i luoghi caratteristici della cittadina quali Casa Melis e le varie Piazze che facevano da tappe durante la famosa “passillara”, tanto cara ai capoterresi che permettevano i vari incontri amicali il fine settimana. Il programma delle opere pubbliche sarà ampliato anche dalla nuova Piazza dedicata a Petin nella centralissima via Roma, lato Chiesa Sant’Efisio. Petin fu colui che rese economicamente importante la miniera di San Leone. Inoltre, Capoterra avrà una piazza dedicata ad uno dei più grandi politici italiani Enrico Berlinguer, sorgerà tra via Indipendenza e Corso Gramsci, sarà posizionato un piedistallo in cui sarà eretto il busto dello statista. Questi tasselli completeranno la grandiosa riqualificazione del centro storico, tanto attesa dai cittadini che vedranno abbellire sempre più il proprio paese”.