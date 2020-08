Fuoco in Sardegna, oggi 21 incendi: fiamme a Maracalagonis e San Gavino

Ventuno incendi in Sardegna. Ben 8 di questi hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale:

A San Gavino in località “Is Pontixeddus” le condizioni meteo e l’ingente presenza di combustibile vegetale ha reso necessario l’invio sul posto anche del GAUF (Gruppo specializzato in tecniche di estinzione degli incendi) di Cagliari. Elicottero in azione a Maracalagonis in località “C.Spiga”, dove l’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di macchia mediterranea.

Fiamme anche a Teti in località “Bisani”, dove le fiamme hanno percorso una superficie molto contenuta, e l’intervento si è reso necessario per garantire una bonifica ottimale di eventuali tizzoni rimasti accesi scongiurando eventuali ripartenze

Altri roghi significativi a Bottida località “N.ghe Sa Corona”, a Posada in località “Pizzinnone”, a Burgos in località “R.Truveinerva”, a Neoneli in località “Maistru Ginanni”,e a Torpè località “S.Martino”, l’incendio ha interessato una zona boscata.