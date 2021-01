Cagliari, baristi e ristoratori disperati in piazza del Carmine: “No alle elemosine dei ristori, vogliamo lavorare”

I baristi, i ristoratori e gli artigiani protestano in piazza a Cagliari. “Un minuto per noi”, questo il nome dato al flash mob organizzato in piazza del Carmine da parte di tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria. La zona arancione condanna tutti loro a poter lavorare solo in parte e, a quasi un anno dall’arrivo del Coronavirus, “il piatto piange”. Tutti concordi su un punto: i ristori? “Sono elemosine, vogliamo tornare a lavorare, fateci lavorare”. Questo il grido principale di chi rappresenta i baristi, i ristoratori e gli artigiani cagliaritani e sardi. Una prima tappa, l’altra è prevista alle 12, quando i commercianti si fermeranno per un minuto e si piazzeranno sull’uscio dei negozi per ripetere “un minuto per noi”. Con la speranza che tutta la Sardegna si stringa e solidarizzi con loro.