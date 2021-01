Barrali, trasportavano in auto 10 kg di marijuana: due persone in arresto – VIDEO

Maxi sequestro di marijuana a Barrali, due arresti.

Importante risultato raggiunto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari a seguito dei numerosi e costanti servizi di controllo del territorio, che in questo periodo sono stati ulteriormente rafforzati con l’impiego di numerose pattuglie sia in uniforme che in abiti civili. La capillare vigilanza sulle arterie stradali ha permesso infatti a una pattuglia in abiti borghesi di notare transitare, lungo la Strada Statale 128 in direzione di Barrali, un’auto che, a velocità sostenuta, ha imboccato una strada di penetrazione agraria di quel Comune. La condotta tenuta dagli occupanti della vettura, un’Alfa Romeo 147 di colore nero, ha destato sospetto nei militari che hanno deciso di fermarli e procedere ad un loro controllo. Le persone a bordo hanno mostrato segni di palese nervosismo, sottolineando di risiedere uno nel Comune di Sedilo e l’altro nel Comune di Macomer. Proprio in ragione di ciò, avuto riguardo anche alle normative vigenti in materia di COVID palesemente violate, atteso che non fornivano una valida giustificazione circa la loro presenza sul posto, sono stati compiuti più approfonditi accertamenti che hanno permesso di riscontrare a carico di entrambi precedenti specifici in materia di stupefacenti. Inoltre uno risultava sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana presso i comandi stazione dei carabinieri, e l’altro era destinatario di un avviso orale. I militari, constatata la fuoriuscita dal mezzo di un forte odore di marijuana, hanno proceduto a perquisizione veicolare. All’interno del cofano sono stati rinvenuti due enormi sacchi di marijuana, suddivisi ulteriormente in altre confezioni da 1 kg e da 500 grammi, per un peso complessivo di 10 Kg (e un valore al dettaglio ammontante a 80.000 euro). I due sono stati quindi tratti in arresto e associati alla casa circondariale di Uta su disposizione dell’A.G..