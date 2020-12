Cagliari, bar “fantasma” a Sant’Elia senza autorizzazione e con slot illegali accese: doppia multa salata

Un bar “privo di denominazione”, in via Schiavazzi a Cagliari, scoperto dai poliziotti della squadra amministrativa del capoluogo sardo. Chi gestiva il locale non aveva l’autorizzazione alla somministrazione di cibo e bevande e, inoltre, aveva piazzato alcune slot machine irregolari. E sono scattate due multe salate: cinquemila euro per l’assenza di autorizzazione alla somministrazione e ventiduemila per gli apparecchi da divertimento irregolari. Gli agenti stanno svolgendo altre verifiche, su altri due esercizi irregolari, sempre in merito al possesso delle autorizzazioni amministrative, anche presso i competenti uffici comunali, circa la possibilità di commerciare e somministrare alimenti e bevande. Per uno di questi, un circolo privato, gli agenti hanno comunque proceduto a staccare una multa per aver violato l’ultima normativa anti Covid, imponendo immediatamente la sua chiusura.