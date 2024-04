Cagliari, babysitter tamponata e ferita a Mulinu Becciu: “L’altro automobilista ha raccolto la sua targa ed è fuggito”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tamponata da un automobilista che, anzichè fermarsi per prestarle soccorso, è fuggito. Protagonista, suo malgrado, dell’ennesimo incidente folle a Cagliari è Jade Trotta, babysitter di quarantuno anni. La donna ha rimediato, a causa dell’impatto, una brutta botta al collo: i dottori del Santissima Trinità le hanno già messo il collare e devono ancora capire se abbia riportato altri danni. Lo schianto è avvenuto nel primo pomeriggio nel rione di Mulinu Becciu: “Stavo sorpassando via Piero della Francesca per arrivare verso il viale Monastir con la mai Toyota Yaris quando un uomo, al volante di un’auto grigio chiara, mi ha colpito lateralmente. Poi, è sceso dalla macchina e ha raccolto la sua targa che si era staccata a causa del violento impatto”. Dopo pochi secondi, anzichè avvicinarsi alla donna, ha ingranato la quarta e se n’è andato: “Tutto in pochissimo tempo, non ho potuto nemmeno notare il modello della macchina e anche altri testimoni non hanno fatto in tempo a leggere la targa posteriore e annotarsela”. La polizia Locale ha ritrovato un pezzo di paraurti, potrebbe essere decisivo per rintracciare l’automobilista.

Intanto, chi si lecca le ferite è proprio Jade Trotta: “I danni alla mia macchina sono ingenti, non capisco perchè non si sia fermato per quello che è stato un banale, seppur forte, tamponamento. Cero testimoni, chiunque possa aiutarmi mi scriva via email a [email protected]”.