Cagliari, sos per un sedicenne scomparso: “Aiutateci a ritrovare Lorenzo Medau”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sos a Cagliari per un ragazzino di 16 anni sparito nel nulla. Si chiama Lorenzo Medau, è di Villa San Pietro e studia al Giua. Le sue ultime tracce risalgono a stamattina quando, come spiega uno zio a Casteddu Online, è stato avvistato a bordo di un bus della linea 8 del Ctm: “Forse si era addormentato, fatto sta che il suo cellulare risulta spento e non sappiamo dove sia. Chiunque lo veda chiami le forze dell’ordine o il numero +393476749587”. A rilanciare il tam tam sui social, con la foto, anche un altro parente, Fabrizio Lai, titolare del Donegal, e anche l’associazione Charlibrown di Monserrato. Molto preoccupati, ovviamente, i genitori, mamma Adela e papà Marco, che si trova fuori dall’Italia per motivi di lavoro e che è in continuo contatto, a distanza, con la moglie e gli altri parenti.

Le forze dell’ordine hanno già avviato delle ricerche, mentre alcuni parenti hanno provato a cercare Lorenzo nei luoghi che frequenta abitualmente, anche nell’area attorno alla scuola, ma purtroppo senza nessun esito. Dagli stessi compagni di classe non è arrivata nessuna indicazione utile, anche perchè il giovane è stato visto per l’ultima volta a metà mattina, quanto tutti si trovavano già tra i banchi dell’istituto superiore, per seguire le varie lezioni, da almeno due ore. La speranza di tutti è che stia bene e che, eventualmente, possa trattarsi di una “ragazzata”.