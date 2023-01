Cagliari avvolta da una magica e pericolosa nebbia: l’inedito saluto in bianco al nuovo anno 2023. Una notte di Capodanno conclusa in città con una nebbia fittissima, che soprattutto nella zona di Pirri impediva agli automobilisti di andare oltre i 20 all’ora. Scarsissima visibilità, ma un obbligo alla maggiore prudenza senza alcun incidente di rilievo. Ma muoversi era praticamente impossibile, anche attivando i fari fendinebbia: i banchi bianchi avvolgevano completamente il manto stradale rendendo invisibili i cartelli e semi nascosti gli incroci. Una situazione davvero particolare per il capoluogo sardo, dove siamo abituati a tutto, tranne che alla nebbia. Forse per questo, però, con addirittura 15 gradi alle due del mattino, in un Capodanno tropicale, sarà un anno porta fortuna? (foto di Simo Dex)