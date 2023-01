Cagliari saluta Gianni Filippini: un grande giornalista, ma soprattutto un gran “signore”

E’ morto il Dottor Gianni Filippini, mitico Direttore de L ‘Unione Sarda, un ” Signor Giornalista”. Signore, nel senso più qualificante della parola, nei comportamenti e nei rapporti con le persone. Quel tratto gentile e accattivante, talvolta con un cenno di sorriso,accompagnato da una gestualità semplice e misurata, quasi attirasse la conversazione con l’interlocutore. E’stato anche saggioAmministratore Comunale, un ‘esperienza vissuta come Assessore alla Cultura della Giunta Municipale guidata dall’Avv. Mariano Delogu,

amando Cagliari con immensa passione che troviamo in tutti i suoi

provvedimenti amministrativi e negli articoli del ” suo” giornale sin

da quando era giovane cronista. Proprio negli anni giovanili ho avuto

modo di conoscerlo ( avevamo quasi la stessa età) e di seguirlo da

vicino, direi una vicinanza quasi quotidiana. Erano gli ultimi anni

’50, esattamente nel 1958. Ero stato assunto dalla Presidenza

Nazionale dell’ENAL , Ente Nazionale Assistenza Lavoratori, assegnato

alla sede provinciale di Cagliari come Addetto all’Organizzazione,

che comprendeva anche la comunicazione e l’informazione. Proprio in

questa veste ho avuto modo di frequentare la Sede storica de L’Unione

Sarda in Viale Regina Elena e di conoscere Gianni Filippini, che

abitava nel Palazzo dell’INAIL all’angolo tra Via Sonnino e Via

Lanusei, proprio di fronte alla Sede dell’ENAL, tra Via Sonnino e Via

Gallura. Era un periodo molto dinamico per lo sviluppo del turismo in

Sardegna che si accompagnava anche alla valorizzazione delle

tradizioni popolari e del folklore sardo. Era il periodo direi aureo

dell’ESIT ( Ente Sardo Industrie Turistiche ), venivano costruiti gli

alberghi pubblici in punti strategici della Sardegna, i primi campeggi

e Villaggi turistici dell’ENAL nelle più belle spiagge dell’Isola,

aveva un grande successo la Scuola popolare di Via Goceano, la prima

edizione del Matrimonio Selargino, il Festival Nazionale di arte

varia ( una sorta di Sanremo giovani) a Cagliari con l’Orchestra della

RAI diretta dal Maestro Mario Consiglio e tante tante altre iniziative

culturali che Gianni Filippini seguiva come giornalista, le cui

emozioni trasferiva nei suoi articoli su L’Unione Sarda. Ecco, oggi

che il Dottor Filippini non c’è più, a me piace dare testimonianza di

questi ricordi e farne partecipi i lettori di Casteddu Online, perchè

sono quelli che, unitamente a tanti altri, lo hanno formato come

persona e come giornalista e consentito a noi di poterlo apprezzare

e arricchire il nostro sapere attraverso le ” Sua penna”. Un omaggio

doveroso e dovuto, con tanto affetto, unitamente ai sentimenti umani

di vicinanza a tutti i familiari e agli amici del L’Unione Sarda

che ha diretto con intelligenza e passione.

Marcello Roberto Marchi