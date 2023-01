Una notte di festa, di musica, relax e

divertimento

responsabile. Questa è la vera Cagliari! Ringrazio le forze dell’ordine, il personale sanitario, i volontari e tutti coloro che hanno reso possibile questo capodanno senza precedenti. Siate orgogliosi della vostra città, perché se lo merita”, le parole del sindaco Paolo Truzzu. Per una città che, forse anche grazie alla nebbia, si è ritrovata sicura e composta, con addosso solo una gran voglia di festeggiare e sperare,

Bravissimi cagliaritani, il Capodanno della civiltà: nessun soccorso al Brotzu per ferite da petardi. La confessione social di un medico del Brotzu dopo la notte di guardia: “Buon anno a tutti e grazie a chi ha consentito che una festa così importante passasse in serenità. Finalmente per la prima volta dopo anni stanotte non abbiamo ricoverato nessuna ferita da scoppio. Sono davvero felice”. E’ andato tutto bene anche nella zona del porto presidiata da una task force di forze dell’ordine, tanto che il sindaco Paolo Truzzu ha commentato: “