Cagliari, auto si schianta contro la metropolitana in viale Marconi: una donna ferita

Un’auto è andata a sbattere contro la metropolitana in viale Marconi a Cagliari. Non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente (la guidatrice potrebbe aver ignorato, se in funzione il semaforo rosso che avvisa del passaggio del convoglio), andando a centrare in pieno il primo il primo vagone. A restare ferita solo la donna, che ha riportato anche un’ematoma alla fronte. Dopo un primo momento in cui le sue condizioni erano state valutate da codice rosso, cioè gravi, i soccorritori hanno declassato la gravità delle sue condizioni a un più tranquillo codice verde. Sul posto è intervenuta anche una squadra del vicino comando provinciale dei Vigili del fuoco. Scontato un rallentamento del traffico, andato in tilt proprio all’ora di punta.